Ligue Europa : le CSKA Sofia sanctionné par l’UEFA pour des saluts nazis

L’UEFA a décidé de frapper fort contre le CSKA Sofia après les incidents survenus lors du match de qualification pour la Ligue Europa face à Derry City. Le club bulgare a écopé d’une amende de 50 000 euros pour des comportements jugés discriminatoires et violents de certains de ses supporters, marqués notamment par des saluts nazis. Les faits avaient provoqué un retard de 15 minutes du coup d’envoi de la rencontre, finalement remportée (2-1) par le CSKA en Irlande.

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CSKA Sofia hooligans attacked Derry fans last night, after they showed antifa flags. Derry fans hide behind police and stewards. pic.twitter.com/CWqnNKnPjx — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 17, 2026

En plus de cette sanction financière, l’instance européenne a interdit au CSKA Sofia de vendre des billets à ses supporters pour son prochain déplacement en compétition européenne, prévu jeudi sur la pelouse de Qarabag en Azerbaïdjan. L’UEFA a également prononcé une suspension d’un match avec sursis concernant les gestes nazis observés dans les tribunes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment un supporter réalisant un salut nazi alors que des fans de Derry City déployaient une banderole antifasciste.