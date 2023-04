PSG, Racisme : le CUP demande le départ de Christophe Galtier si les faits sont avérés

La suite après cette publicité

Après les incroyables dernières révélations sur Christophe Galtier à la suite d’un e-mail écrit par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos, et confirmé dans l’After Foot hier soir sur RMC, le Paris Saint-Germain et son entraîneur se retrouvent une nouvelle fois au cœur des critiques. Il faut dire que les accusations font froid dans le dos. Et il ne s’agit d’ailleurs que d’un début puisque le PSG et Nasser Al-Khelaïfi ont décidé de lancer une enquête. Mais ce n’est pas tout puisque le CUP (Collectif Ultras Paris) du club parisien a également décidé de réagir dans un communiqué.

En effet, les supporters du PSG n’ont pas du tout accepté les dernières révélations sur l’entraîneur parisien et ils ont voulu se faire entendre. «Le Collectif Ultras Paris suit de près l’affaire Galtier. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre Virage», a notamment déclaré le CUP. Affaire à suivre donc…

À lire

Libre comme l’air, Wilfried Zaha affole déjà le mercato estival !