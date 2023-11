Bologne : une clause pour Thiago Motta ?

Il n’y a plus de doute, Thiago Motta est fait pour être entraîneur. Après un passage au Genoa, puis à la Spezia, l’ancien milieu de terrain a trouvé son régime de croisière à Bologne, actuellement 8e de Serie A avec seulement 2 défaites en 12 journées. Dès lors, ses dirigeants aimeraient d’ores et déjà étendre son bail. L’actuel les lie jusqu’en 2025.

Or, selon Tuttosport, Thiago Motta va pouvoir choisir entre une simple prolongation jusqu’en 2026 ou une simple option. Avec l’instauration d’une clause lui permettant de rejoindre, en cas de demande, l’un des cadors de la Serie A (principalement la Juventus et l’Inter). Si Thiago Motta se sent bien à Bologne, il a déjà de grandes ambitions pour la suite de sa carrière.