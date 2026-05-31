LdC : Arda Güler élu meilleur jeune joueur de la compétition
Malgré l’élimination précoce du Real Madrid en Ligue des Champions cette saison face au Bayern, Arda Güler a été récompensé par l’UEFA. En effet, l’international turc vient de recevoir le trophée du meilleur jeune joueur de la compétition pour cette édition 2025/2026, succédant ainsi à Désiré Doué.
🏆 2025/26 UEFA Champions League Revelation of the Season: Arda Güler 🇹🇷✨ #UCL pic.twitter.com/MPH067KI89— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026
Durant cette campagne, l’ancien joueur de Fenerbahçe a marqué deux réalisations et a délivré quatre passes décisives en 14 rencontres disputées. Il s’est notamment distingué avec un doublé face au Bayern Munich, en quart de finale retour de C1. Deux buts qui n’auront pas suffi à qualifier le club merengue pour le dernier carré. À noter que le trophée du meilleur joueur a été décerné au Parisien, Khvicha Kvaratskhelia.
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