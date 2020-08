Juventus - OL : Rudi Garcia et l'importance du but à l'extérieur

Battu par le Paris Saint-Germain vendredi en finale de Coupe de la Ligue BKT (0-0, 5 t.a.b à 6), l'Olympique Lyonnais est désormais tourné vers son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus, prévu vendredi soir (21h, à suivre en direct sur notre live). Avant cette rencontre si importante, Rudi Garcia s'est livré au micro de RMC Sport. Et pour l'entraîneur des Gones, qui ont remporté le match aller 1-0, tout est possible.

«Vu l’adversaire qui nous est proposé, c’est du 50-50. (...) Ce qui est certain, c’est qu’on ne va pas se contenter de défendre ce but d’avance. Il faudra absolument tout faire pour marquer au Juventus Stadium. On sait que si on marque, il faudra qu’ils marquent trois fois. Il faudra être intelligent sur le déroulé du match: ne pas paniquer si on prend un but, ne pas penser que c’est fait si on marque», a déclaré l'ancien coach de l'Olympique de Marseille.