MU : Bruno Fernandes règle ses comptes avec Roy Keane

Alors que la fin de saison a été animée pour Manchester United, Bruno Fernandes, élu meilleur joueur de Premier League, a tenu à répondre publiquement aux critiques formulées par Roy Keane, suite à des propos jugés déformés autour de sa quête du record de passes décisives en Premier League. Le capitaine mancunien, auteur d’un exercice abouti sur le plan statistique et moteur du retour du club en Ligue des Champions, insistant sur le fait qu’il n’a jamais cherché à privilégier un record individuel au détriment du collectif.

La suite après cette publicité

Bruno Fernandes a également insisté sur son rapport aux critiques et sa volonté de désamorcer le conflit : « j’accepte ses critiques, j’accepte qu’il puisse m’apprécier ou non en tant que joueur, ou en tant que personne. Mais ce que je n’apprécie pas, c’est qu’il me prête des propos que je n’ai pas tenus. C’est la seule chose qui me déplaît », a-t-il poursuivi, tout en révélant avoir tenté un contact direct pour clarifier la situation : « j’ai même demandé son numéro à Ole (Solskjær) pour lui envoyer un message, pour être honnête, pour lui dire que je n’ai rien contre les critiques, mais que je n’aime pas qu’on mente sur ce que je dis ». Le message est passé.