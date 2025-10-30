Mikel Merino dézingue le calendrier du football actuel

Dans une interview accordée à La Media Inglesa, Mikel Merino, milieu de terrain d’Arsenal et de la Roja, a vivement critiqué le rythme effréné du football moderne et le calendrier toujours plus chargé. Alors que les diffuseurs anglais envisagent de réduire le nombre de matchs du Boxing Day, l’Espagnol estime que cette réflexion doit aller plus loin : « le nombre de matchs devient excessif. Il faut trouver un équilibre pour garantir du beau spectacle. Aujourd’hui, entre la fatigue et les blessures, les rencontres deviennent moins agréables à regarder », a-t-il expliqué. Selon lui, la multiplication des compétitions nuit autant à la qualité du jeu qu’à la santé des joueurs.

Merino a également évoqué la pression financière qui empêche les acteurs du football d’envisager une réforme en profondeur : « une fois habitué à un certain salaire, il est difficile de revenir en arrière. Mais à long terme, avoir plus ou moins d’argent n’en vaut pas la peine si vous n’avez plus de genou, si vous ne pouvez plus courir ou jouer avec vos enfants. » Une déclaration forte qui illustre la frustration grandissante d’une partie des joueurs, à l’image de Jules Koundé, face à l’usure physique et mentale imposée par le calendrier actuel du football.