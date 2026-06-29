Coupe du Monde 2026 : la prestation d’Endrick fait déjà beaucoup parler au Brésil !

Il était très attendu. Ces derniers jours, les réseaux sociaux brésiliens se sont remplis de memes sur Endrick et Carlo Ancelotti. Et pour cause, selon les supporters de la Canarinha, le coach italien était prêt à trouver toutes les excuses possibles pour ne pas faire jouer l’attaquant du Real Madrid, qui a dû se contenter de deux petites entrées en jeu lors de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. Contre le Japon ce lundi soir - victoire finale (2-1) pour la sélection sud-américaine - celui qui a régalé les fans de l’OL lors de la deuxième partie de saison a encore démarré sur le banc.

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Mais cette fois, le sélectionneur brésilien l’a fait entrer à la mi-temps, remplaçant un autre ancien de la maison lyonnaise, Lucas Paquetá. Endrick s’est positionné à la pointe de l’attaque de la Seleçao, mais on ne peut pas dire qu’il ait vraiment marqué des points. Certes, il aura fait quelques bons appels, mais il a aussi fait plusieurs mauvais choix avec le ballon, gâchant des situations intéressantes dans les derniers mètres, et ne créant finalement que très peu de danger. Et ce alors que la Canarinha a tout de même été bien dominatrice sur toute la seconde période. Des erreurs et un manque de véritable apport offensif qu’il a tout de même pu compenser avec un énorme pressing et une certaine hargne sur le terrain.

Les médias ne l’enterrent pas

Après le match, Carlo Ancelotti a tenu à le défendre. « Oui, nous pouvons débuter ainsi (aligner le même onze en seizièmes, NDLR), mais il est vrai que nous devons renforcer notre présence dans la surface. Endrick pourrait apporter cette puissance et une plus grande présence dans la surface. Il a fait un très bon match, car il était intense et dangereux », a déclaré l’Italien. Les médias brésiliens, eux, sont moins convaincus. Globo lui a par exemple attribué un 5/10 pour sa prestation. La moyenne certes, mais la pire note du secteur offensif et la deuxième pire derrière Paquetá. « Il a apporté l’énergie habituelle à l’équipe, aidé à l’attaque de la seconde mi-temps, mais a peu contribué. Il abusait de l’individualisme dans des actions dans lesquelles il pouvait faire bouger la partie », indique ainsi le média.

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De façon générale, on souligne ses efforts et sa combativité. « La performance est beaucoup plus réussie d’un point de vue émotionnel, en donnant un visage différent à l’équipe, que d’un point de vue technique. Il avait peu d’espaces devant, mais il a beaucoup aidé l’équipe », indique de son côté ESPN Brésil. TMC lui attribue un 5,8/10 et souligne aussi son côté combattant, et le fait qu’il ait pesé sur la défense japonaise. Vous l’aurez compris, la presse brésilienne reste bienveillante, mais Endrick sait qu’il devrait faire mieux. Surtout que José Mourinho regarde aussi sûrement ses matchs très attentivement…