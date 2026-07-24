Manchester United pense à Tyler Adams pour renforcer son milieu

Manchester United continue d’explorer le marché pour renforcer son entrejeu et Tyler Adams figure parmi les pistes sérieusement étudiées. Selon le Daily Mail, les Red Devils envisagent un transfert estimé à environ 35 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Bournemouth, qui apparaît comme une option plus abordable que plusieurs autres profils suivis.

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Après les arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans, Manchester United souhaite encore étoffer son milieu de terrain, notamment après le départ de Casemiro et la grave blessure de Manuel Ugarte. Les performances et les statistiques de l’international américain de 27 ans auraient particulièrement convaincu les dirigeants mancuniens, qui apprécient son volume de jeu, sa qualité défensive et son excellent rapport qualité-prix.