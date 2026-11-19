Thiago Silva pourrait finalement poursuivre sa carrière au-delà de 2026. Alors que son contrat avec Fluminense arrive à expiration en décembre, le défenseur brésilien de 42 ans a laissé entendre qu’une prolongation d’une saison supplémentaire était envisageable. Interrogé à l’arrivée de son équipe à São Paulo, où elle doit disputer une rencontre de championnat ce vendredi, l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain a expliqué que les discussions étaient toujours en cours avec ses proches. « C’est quelque chose auquel nous réfléchissons. Plus particulièrement à cause de la distance avec ma famille. Tout le monde sait qu’Isabelle est très proche de moi. Quelle que soit ma décision, elle sera à mes côtés. Nous en discutons. Dans les prochains jours, après avoir parlé avec Fluminense, nous aurons peut-être un cadeau de Noël, qui sait ? », a-t-il confié. Une déclaration qui entretient l’espoir des supporters du club brésilien, alors que son avenir semblait encore très incertain après l’élimination en demi-finale de la Copa Libertadores face à Palmeiras.

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Revenu à Fluminense au milieu de l’année 2026 après un bref passage au FC Porto, Thiago Silva avait fait de la conquête de la Copa Libertadores l’un de ses principaux objectifs. L’élimination aux tirs au but contre Palmeiras l’avait profondément marqué, au point d’annoncer après la rencontre qu’il venait probablement de disputer son dernier match dans cette compétition. Le défenseur avait toutefois précisé que cette déclaration ne signifiait ni une retraite immédiate ni un départ du club. « Il y a évidemment certaines questions auxquelles il faut réfléchir. Je suis très serein à ce sujet. Nous avons encore des matchs importants cette saison et cela doit rester notre priorité », a-t-il expliqué. Actuellement quatrième du championnat brésilien avec 57 points, Fluminense affronte São Paulo ce jeudi avec l’objectif de se rapprocher d’une qualification pour la Copa Libertadores 2027.