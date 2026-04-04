Italie : la sortie coup de poing d’Alessandro Del Piero

Le fiasco de Zenica fait encore parler en Italie. C’est au tour d’Alessandro Del Piero (51 ans), légende de la Juventus et ancienne star de la sélection, de prendre la parole. Et il n’a pas mâché ses mots au micro de Sky Calcio Unplugged. « Je ressens beaucoup de choses négatives : tristesse, colère, déception et incrédulité. La première fois a été un choc, la deuxième un cauchemar et la troisième, embarrassante à justifier. Peu importe à qui la faute : Gattuso, Buffon ou Gravina. Nous sommes loin derrière, non seulement par rapport à nos propres standards, mais aussi par rapport à ceux qui ont étudié et entrepris de repartir à zéro, comme la France et l’Allemagne, qui ont courageusement emprunté de nouvelles voies. Même si, à ce jour, les solutions semblent encore bien loin.»

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Il poursuit : « chacun d’entre nous doit être prêt à réagir, à repartir à zéro, à s’impliquer, à étudier et à travailler avec enthousiasme pour résoudre les problèmes. Je crois au travail d’équipe. Il ne faut pas désigner de bouc émissaire, ni confier la responsabilité de tout régler à une seule personne. Nous devons analyser ce qui ne fonctionne pas dans le football masculin, car le football féminin et d’autres sports accomplissent des choses extraordinaires. Les problèmes se situent au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des stades et des investissements. Cela concerne beaucoup de personnes : des présidents aux entraîneurs, en passant par les managers. Nous devons prendre du recul et admettre que nous ne sommes plus les meilleurs, ni même deuxièmes ou troisièmes. L’orgueil doit être mis de côté, l’humilité est de mise. Il ne s’agit pas seulement d’argent, il faut un plan avec des étapes à suivre. Cela prend du temps. Avec le temps, Gasperini à l’Atalanta est devenu une légende. Ancelotti à la Juve semblait être le pire entraîneur du monde, mais ce n’est pas le cas. Il faut plus que simplement penser à sauver sa propre peau. Les joueurs ne se construisent pas, ils se façonnent et sont accompagnés pour y parvenir.» Un avis que beaucoup semblent partager au pays.