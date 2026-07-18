William Saliba pourrait finalement éviter l’opération

Et si William Saliba esquivait finalement la case opération ? Touché au dos depuis plusieurs mois, l’international tricolore a fait le choix de serrer les dents et de jouer la Coupe du Monde malgré des douleurs pénibles qui l’auront accompagné tout au long du tournoi. Lors de la finale de Ligue des Champions perdue par Arsenal le 30 mai face au PSG, Saliba avait déjà joué en étant amoindri. Le couperet est tombé mardi lorsqu’il a finalement dû renoncer et sortir sur blessure face à l’Espagne en première période (2-0). «Mon dos est mort», avait-il prononcé avant de quitter la pelouse.

La suite après cette publicité

RMC révélait que le joueur avait joué avec une fracture du dos, ce qui laissait alors peu de places au doute concernant une éventuelle opération. Mais selon L’Équipe, ce ne serait pas la solution privilégiée à l’heure actuelle. Saliba a passé des examens mercredi, et ces derniers n’auraient pas révélé d’aggravation de sa blessure. Il devra observer une longue période de soins, et une décision définitive sera prise en début de semaine avec son club. L’Équipe évoquait une possible absence de 5 mois récemment.