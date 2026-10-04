Équipe de France : le grand retour du patron Mike Maignan sous Zinédine Zidane

Trois matches ont suffi lors de ce premier rassemblement pour que Mike Maignan retrouve de nouveau son costume de patron. Sans parler de métamorphose radicale, le portier milanais retrouve la lumière après une période un peu terne, marquée par une saison mitigée en club et une Coupe du Monde sans vrai coup d’éclat. Sur le terrain, l’impression saute aux yeux et Maignan redevient un gardien dominant, tranchant et maître de sa surface. En huit jours sous la houlette de Zinedine Zidane, le Milanais a étalé toute sa panoplie et a été prépondérant dans les clean-sheet acquis face à la Turquie et la Belgique. Serein, il n’a rien pu faire face à l’Italie : auteur d’un bon match et de plusieurs parades déterminantes, il n’est clairement pas fautif sur l’égalisation de Bastoni.

La suite après cette publicité

Ce regain de forme doit beaucoup au cadre posé par Zinedine Zidane, sous le charme du rendement de son dernier rempart. Le sélectionneur ne s’en cache pas, il aime énormément le profil de l’ancien Lillois. C’est ainsi que Maignan n’a rien laissé à ses remplaçants Jean Butez et Guillaume Restes, qui sont restés sur le banc alors que Maignan a enchaîné trois titularisations. Ce dimanche, Zizou s’est même voulu élogieux sur son portier en conférence de presse et a insisté sur la prise de risque de son portier : «Mike est très offensif, il est capable de rester près de son but mais aussi d’être haut quand on est positionnés haut. Contre l’Italie, par deux fois, il est sorti très haut et ça me plaît, ça veut dire qu’il est concerné par le jeu et par ce qu’on fait.»

La suite après cette publicité

Tout le monde est sous le charme de Mike Maignan

Un nouveau rôle de gardien-libéro qui porte le sceau de Fabien Barthez, son nouvel entraîneur des gardiens. Pour l’ancien gardien des Bleus Grégory Coupet, qui a longtemps été en concurrence avec Barthez, la filiation saute aux yeux comme il l’explique dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche : «ce que j’ai aimé par-dessus tout, c’est le revoir prendre de la place en dehors de la surface. Je crois qu’il y a un peu de Fabien derrière tout ça. Il y a une volonté chez Zizou et Fabien d’avoir un gardien comme en 1998, un joueur de champ en plus, proche des autres. Fabien était précurseur là-dedans et j’ai l’impression que ce renouveau de Mike vient de là. (…) C’est génial ce qu’il a fait en dehors de ses 18 mètres, de retrouver un gardien aussi mobile. La complicité de Fabien et Zizou fait que le discours est commun et que ça libère le gardien. En Italie, Mike travaille beaucoup le positionnement dans les 5,5 m, et Fabien lui permet de remettre le style français au goût du jour.»

Auteur d’un rassemblement de haute voltige, le portier de 31 ans rassure et montre qu’il est encore l’un des patrons les plus fiables des Bleus depuis des années. Du haut de ses 51 sélections, "Magic Mike" a retrouvé de sa superbe et confirme également son excellent début de saison avec l’AC Milan. Auteur de deux clean-sheet en cinq matches de championnat, Maignan a repris confiance sous les ordres de Ruben Amorim, qui lui donne aussi cette liberté de démontrer sa confiance au-delà de sa surface. Alors que les Bleus cherchent encore leurs repères dans ce nouveau chapitre, le gardien formé au PSG s’impose déjà comme l’un des piliers les plus rassurants du projet Zidane.