L’Inter Miami impose des nouveaux tarifs délirants à ses supporters

Depuis son arrivée aux États-Unis, Lionel Messi (36 ans) a conquis tout son monde. Recrue phare de l’Inter Miami, l’Argentin est sans doute le plus gros renfort de l’histoire de la Major League Soccer. Pour célébrer l’arrivée du champion du monde 2022, les Américains ont donc mis les petits plats dans les grands. Contrats TV records, ventes de maillot XXL, série dédiée à la Pulga bientôt sur les écrans, tout y passe. Et jusqu’à présent, le nouveau numéro 10 du club floridien rend parfaitement la pareille.

Sur le terrain, c’est 11 buts et 5 passes décisives en 12 apparitions et une Leagues Cup remportée (premier trophée de l’histoire du club). Mais depuis quelques jours, le cas Messi génère des tensions. Blessé lors du dernier rassemblement avec l’Argentine, l’ancien Parisien a été préservé par son coach, Tata Martino, avant de sortir du formol contre Toronto le 20 septembre dernier… et céder sa place sur blessure dès la 36e minute de jeu. Depuis, Messi n’a plus rechaussé les crampons et personne ne sait précisément de quoi souffre le joueur.

Pour expliquer la frustration des fans, nous vous évoquions des supporters agacés de payer leur placer très cher au DRV PNK Stadium pour ne pas voir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Un constat facile à comprendre, surtout après avoir lu la dernière étude de World Soccer Talk. Le média révèle que chaque abonné de l’Inter Miami a récemment reçu un mail annonçant l’explosion du prix des places. Et toutes les bourses sont concernées. Dans la zone standard du stade (qui comprend 11 sections), le prix de l’abonnement le moins cher va coûter 826€, soit une augmentation de 104% depuis 2020 (année de son arrivée en MLS, ndlr). Toujours dans la même zone, l’abonnement le plus cher va passer à 2600€.

Pour les plus fortunés, la section Premium (8 sections) va également revoir ses tarifs à la hausse. Les prix vont osciller entre 4200€ pour une place assise normale (100% d’augmentation depuis 2020) et 43 800€ pour une loge. Il existe même une catégorie « Suites », plus chère encore que les loges, mais il faut contacter le club pour en connaître le prix. L’effet Messi est tel que World Soccer Talk explique que certains abonnements sont même plus chers que ceux pratiqués par certains grands clubs européens tels que Tottenham, le Real Madrid ou le FC Barcelone ! De quoi provoquer la grogne de certains, d’autant que le DRV PNK Stadium est un stade temporaire pour l’Inter Miami et qu’il serait loin d’offrir les infrastructures en corrélation avec les prix pratiqués.