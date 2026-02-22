OM : le but exceptionnel d’Amir Murillo avec Besiktas

Transféré cet hiver au Besiktas, Amir Murillo n’a pas tardé à faire parler de lui. Ce dimanche, pour seulement son troisième match avec le club turc, le latéral droit panaméen s’est illustré avec une frappe surpuissante depuis l’aile droite après une action collective construite depuis le gardien, permettant aux siens de mener 2-0. Arrivé début février, le natif de Panama City dispute déjà ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs alors que le club turc vise le haut du classement de Süper Lig.

Ce but symbolise un rebond rapide après une fin d’aventure agitée à l’OM. Mis à l’écart par Roberto De Zerbi et poussé vers la sortie en toute fin de mercato, le défenseur de 29 ans a finalement été vendu aux Stambouliotes pour environ 6 millions d’euros, après avoir été invité à trouver un nouveau club dans les dernières heures du marché hivernal. Arrivé à Marseille en 2023, l’international panaméen a officiellement rejoint Besiktas, tournant ainsi la page d’un passage écourté sur la Canebière.