Le sélectionneur de l’Égypte apporte son soutien à Mohamed Salah

L’avenir de Mohamed Salah à Liverpool s’est encore obscurci après la sortie médiatique retentissante du joueur. Depuis 3 matchs relégué sur le banc par Arne Slot, l’attaquant de 33 ans a exprimé un profond malaise. Après le nul 3-3 concédé à Leeds ce samedi, Salah n’a pas mâché ses mots : « je n’arrivais pas à croire que j’étais sur le banc pendant 90 minutes. C’est la troisième fois. Je crois que c’est la première fois de ma carrière. » Il a ajouté se sentir « trahi » par son club : « j’ai tellement fait pour ce club, tout le monde peut le voir, au fil des années, et surtout la saison dernière. Me retrouver sur le banc, je ne comprends pas pourquoi. Le club m’a fait beaucoup de promesses cet été. Maintenant que je suis sur le banc, je peux dire qu’ils n’ont pas tenu leurs promesses. » L’Égyptien a également évoqué une rupture totale avec son entraîneur : « il n’y a plus aucune relation entre nous. C’était une très bonne relation et maintenant, tout d’un coup, il n’y a plus rien. »

Face à cette tempête, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a tenu à afficher publiquement son soutien à sa star. Sur Instagram, le technicien de 59 ans a publié une photo de lui avec Salah, accompagnée du message : « toujours un symbole de détermination et de force. » Arrivé à la tête des Pharaons en février 2024, Hassan considère l’attaquant comme une pièce essentielle de sa sélection, qui débutera la CAN face au Zimbabwe le 22 décembre prochain.