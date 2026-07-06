Coupe du Monde 2026 : Zlatan Ibrahimović fracasse le Brésil après son élimination

La Norvège a créé la sensation en éliminant le Brésil (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, confirmant son statut de révélation du tournoi. Au terme d’un match intense disputé à New York, les Scandinaves ont validé leur qualification pour les quarts de finale, où ils poursuivront leur parcours historique face à l’Angleterre. Une performance qui a immédiatement fait réagir Zlatan Ibrahimović, désormais consultant pour FOX Sports, particulièrement élogieux envers la sélection norvégienne et très critique à l’égard de la Seleção.

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Sur un ton habituellement provocateur, la légende suédoise a salué la prestation des hommes de Ståle Solbakken, qu’il compare à de grandes épopées passées : « quand le lion a faim, il mange. Cette équipe norvégienne me rappelle la Suède de 1994. L’histoire est belle, voyons jusqu’où elle peut aller », a-t-il déclaré. Dans le même temps, Ibrahimović n’a pas épargné le Brésil et son sélectionneur Carlo Ancelotti, estimant que la Seleção avait manqué de cohérence : « le Brésil ne m’a jamais convaincu. Ils étaient désorganisés, alors que la Norvège jouait un football structuré et intelligent. On aurait dit que la Norvège pratiquait un football beau et organisé, tandis que le Brésil jouait de manière désordonnée. Je ne sais pas… Ils dansaient au gré du vent. »