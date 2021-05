Saint Johnstone bat Hibernian et remporte la Scottish Cup

Après quatre sacres consécutifs pour le Celtic Glasgow, la Scottish Cup allait avoir un nouveau gagnant en cette saison 2020-2021 puisque Saint Johnstone et Hibernian s'affrontaient en finale ce samedi après-midi. Et dans cette rencontre, le premier but aura été décisif.

C'est en effet Shaun Rooney qui a inscrit le seul but de la partie en première période en faveur de Saint Johnstone (32e, 1-0). Derrière, Glenn Middleton a manqué le penalty pour le break mais l'équipe de Callum Davidson s'est tout de même imposée 1-0 pour soulever le trophée ! C'est la deuxième fois que le club remporte cette coupe après 2014.