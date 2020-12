La presse française dézingue Mediapro, la décision forte d'Andrea Pirlo avec Paulo Dybala

«Le casse du siècle»

La suite après cette publicité

On commence cette revue de presse avec la terrible crise qui secoue le football français ! En effet, hier, la Ligue de Football professionnel a annoncé le retrait de la chaîne Téléfoot et de Mediapro en tant que diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Cela fait suite aux refus de paiements des derniers mois par Mediapro. Une affaire qui s'affiche en Une de L'Équipe ce matin et qui fait grand bruit. «Le casse du siècle», titre carrément le quotidien. «Le groupe sino-espagnol Mediapro, qui devait régler 780 millions d'euros par an entre 2020 et 2024 pour la diffusion de la plupart des matches de Ligue 1, s'est désengagé à très bon compte. Il suffira de verser 100 M€ pour déroger à ses obligations.» Une véritable catastrophe pour les clubs français. Maintenant, il va falloir trouver un autre diffuseur et c'est Canal+ qui fait figure de favori. Pour Le Parisien, c'est «la fin de partie pour la chaîne Téléfoot», qui va s'arrêter quelques mois seulement après son lancement. Le journal local Midi Libre estime de son côté que cette décision peut mettre «le football pro en péril» car cela va «priver des clubs, déjà fragilisés, de dizaines de millions d'euros de droits TV.»

Pirlo doit trancher dans le vif en attaque

En Italie, Tuttosport fait une annonce qui risque de faire du bruit du côté de Turin. «Paulo Dyabala dit au revoir à la Juve», titre le journal. Mais rassurez-vous, ce n'est pas concernant un départ mais seulement pour sa place de titulaire au sein de l'attaque des Bianconeri. Alors qu'Alvaro Morata a vu son match de suspension être annnulé, l'Espagnol va faire son retour dans le onze de départ ce week-end face au Genoa, au détriment donc de Paulo Dybala. L'Argentin n'est pas en grande forme alors il est plus facile pour Andrea Pirlo de se passer de lui, et relancer Alvaro Morata qui lui est un des leaders de la Vieille Dame en attaque cette saison. De son côté, La Gazzetta dello Sport se penche sur l'incertitude du Calcio cette année. Et le Scudetto risque de se jouer entre deux clubs : l'Inter et l'AC Milan. Après le fiasco en Ligue des Champions, «Antonio Conte n'a plus de choix que de remporter le titre avec les Nerazzurri», estime le journal au papier rose. Le contraste est saisissant par rapport aux Rossoneri qui vont bien avec «un Stefano Pioli record et un Ibrahimovic qui semble plus en forme que jamais»! La course au titre s'annonce passionnante en Serie A cette saison.

Ronald Koeman a un plan pour son Barça

En Espagne, le Barça semble déjà écarté dans la course au titre. Alors le quotidien Sport se projette sur la suite de la saison avec Ronald Koeman à sa tête. Et selon le journal catalan, «le Néerlandais a un plan en tête». Et cela passera par le jeu qu'il souhaite mettre en place. Avec la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, l'heure des essais est terminée, maintenant Koeman veut faire moins de rotation et fixer un onze de départ en espérant revenir pour se battre en championnat. Alors que son système de jeu était critiqué ces derniers temps, Koeman estime que c'est le meilleur possible actuellement avec l'effectif qu'il a sous la main. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas espère des recrues cet hiver pour se donner plus de solutions et avoir une certaine profondeur d'effectif. Du côté de Mundo Deportivo, c'est le prix The Best qui fait la Une où Lionel Messi fait partie des trois finalistes en compagnie de Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. «Le Polonais du Bayern Munich est le grand favori», mais l'Argentin sera bien représenté espère le média.