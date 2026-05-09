Real Madrid : Kylian Mbappé toujours incertain pour le Clasico

Eder Militao, Rodrygo, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Arda Güler ou encore Fede Valverde… Dimanche, face au FC Barcelone, le Real Madrid va se présenter diminué et forcément marqué par les récents épisodes au sein du vestiaire. Reste encore une question : Kylian Mbappé débutera-t-il ce Clasico ? Si l’on en croit la presse espagnole, la tendance est plutôt négative.

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En effet, l’international français n’a pu terminer qu’une partie de la séance avec le groupe. Si sa présence dans le groupe n’est pas remise en cause, l’ancien Parisien n’est toutefois pas certain de débuter dans le onze de départ.