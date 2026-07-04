Coupe du Monde 2026 : l’Italie s’agenouille déjà devant Gonçalo Ramos

Au prix de 74 millions d’euros, les appréhensions des supporters milanais concernant Gonçalo Ramos sont légitimes, d’autant plus quand on sait le passif de l’AC Milan avec ses derniers numéros neufs. Mais le club lombard ne s’est pas arrêté à ça et a donc décidé de casser sa tirelire la semaine dernière en réalisant le plus gros achat de son histoire (74 M€ plus bonus, devant les 49 millions d’euros dépensés pour Rafael Leão en 2019).

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On n’ira pas jusqu’à affirmer que l’international portugais a effacé tous les doutes à son sujet, mais son but de la qualification face à la Croatie, encore une fois dans la peau d’un supersub, déclenche aujourd’hui une vague d’enthousiasme en Italie. «Ramos est déjà en liesse : le Portugal est à ses pieds. Et Milan exulte…, écrit la Gazzetta dello Sport. Ramos, recrue la plus chère de l’histoire du club, sera la pierre angulaire de l’attaque, tandis que Leão sera vendu car il souhaite partir et ne fait plus partie des plans de l’équipe.»

Il devra faire oublier les derniers échecs à son poste

Autant dire que l’AC Milan fonde de très grands espoirs sur l’ancien Parisien, attendu comme le nouveau grand numéro 9 du club. La Gazzetta dello Sport veut y croire et plante le décor : «le Milan AC peine à trouver un avant-centre de qualité depuis une vingtaine d’années. Depuis l’époque d’Inzaghi et de Sheva, exception faite d’Ibra et Giroud, ce fut une succession d’échecs et de déceptions : Morata et Origi, Gimenez et Kalinic, Piatek et Füllkrug. Comme si une malédiction planait sur ce maillot, une malédiction que seul un magicien pourrait lever.»

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Du côté de Sky Sports Italia, on ne fait pas dans la retenue : «Gonçalo Ramos est stupéfiant : il est impliqué dans un but toutes les 37 minutes en Coupe du Monde», écrit le média en rappelant que le Portugais s’était offert un triplé face à la Suisse, en 2022, lorsqu’il avait eu sa chance comme titulaire, «pour une fois». Tuttosport s’enflamme aussi pour la nouvelle recrue milanaise : «Le voir s’élever dans les airs pour marquer de la tête dans un match qui pouvait changer le destin de l’équipe portugaise, même les supporters de l’AC Milan ont dû se frotter les mains. Le match le plus palpitant de cette Coupe du Monde s’est décidé grâce au nouvel attaquant de pointe de l’AC Milan. Il n’avait pas encore fait sensation, mais il s’est rattrapé de la plus belle des manières». Il aura une nouvelle occasion de briller dès lundi soir face à l’Espagne (21h00).