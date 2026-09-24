OM : Jérôme Rothen s’énerve sur Bruno Genesio

Déjà lourdement critiqué par Daniel Riolo, Jérôme Rothen en a remis une couche sur la communication de Bruno Genesio ce mercredi dans Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien joueur du PSG reproche notamment à l’entraîneur de l’OM de multiplier les messages pessimistes depuis le début de saison, alors que le contexte marseillais et les difficultés du mercato étaient, selon lui, connus avant son arrivée. Après la défaite contre le PSG (2-1), Genesio avait particulièrement évoqué son avenir et reconnu que la situation de l’OM n’était « pas normale ».

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Pour Rothen, le technicien doit désormais assumer pleinement ses responsabilités plutôt que de continuer à se plaindre. « On a été surpris de voir que l’OM n’a pas réussi à transférer des joueurs et donc à recruter. Mais Genesio le savait qu’il y avait un risque », a-t-il rappelé, avant de hausser le ton : « au bout d’un moment, prends tes responsabilités, arrête de chouiner. Tu es en mission, t’entendre pleurer en disant "je ne comprends pas, on fait les mêmes erreurs, je ne dors pas de la nuit"… ça suffit, avance ! » Le consultant de RMC a finalement livré un message très clair à l’entraîneur marseillais : « si vraiment il veut démissionner, qu’il démissionne ! Si tu t’accroches à ton poste, pars comme un guerrier et sors l’OM de la merde, sinon tu t’en vas et tu prends pas ta retraite ! » Voilà qui est dit…