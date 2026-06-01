Real Madrid : les lourdes accusations de Florentino Pérez sur les polémiques avec Kylian Mbappé

Florentino Pérez joue très gros cette semaine. Dimanche, les socios du Real Madrid choisiront leur président, et l’actuel patron du club est opposé à Enrique Riquelme, qui est en train d’occuper beaucoup d’espace médiatique en Espagne et qui est en train de convaincre du monde. Si Pérez reste favori selon les sondages, il sait qu’un faux pas peut lui coûter cher, et il y a plusieurs sujets qui clivent en ce moment du côté de la Castellana. L’ouverture du capital du club à des investisseurs externes par exemple, qui est un de ses chevaux de bataille, alors que Riquelme s’y oppose clairement.

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Autre sujet qui crispe et qui divise : Kylian Mbappé, dont il a encore été question ce week-end après le sacre européen du PSG. Inutile de revenir sur toutes les polémiques de la saison, tant elles sont encore présentes dans l’esprit de tous. Mais pour l’instant, le forcing et l’obstination de Pérez pour faire venir le Bondynois à Madrid sont en train de lui faire plus de mal que de bien. Dans un long entretien accordé à El Pais, il a logiquement été interrogé sur l’attaquant tricolore.

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Pérez accuse les médias

Il a notamment accusé les journalistes d’être à l’origine des sifflets contre le joueur et de la tension qui existe autour de lui. « Il y a des journalistes… Vous ne savez pas à quel point vous êtes méchants quand vous écrivez. Et certains y croient. Mais le vrai madridista doit défendre ses joueurs. Si un jour il fait un mauvais match, il faut le soutenir. Cette saison, certains (journalistes) ont créé une influence très mauvaise auprès du public », a-t-il d’abord indiqué, avant de se pencher sur le côté sportif.

« Mbappé a joué à une position qui n’était pas la sienne au PSG. Et ça, ça l’a aussi déboussolé un peu. On va corriger les choses que nous pensons avoir mal faites. Nous avons de très bons joueurs, d’autres viendront. C’est tout. Il ne faut pas jeter la faute de la mauvaise saison sur les entraîneurs ou les joueurs », a-t-il indiqué, ajoutant être persuadé que Vinicius Jr et Mbappé peuvent réussir à s’entendre sur le terrain. Une sortie médiatique que le numéro 10 du Real Madrid appréciera. Les fans merengues seront-ils convaincus de leur côté ? Pas sûr…