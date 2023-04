Mercato : la nouvelle stratégie anti-Real Madrid de Pep Guardiola avec Erling Haaland

L’heure de vérité. Demain soir, Manchester City va affronter le Bayern Munich en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Un moment très important pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium qui courent après une victoire dans la plus belle des compétitions européennes. Pour y parvenir, ils ont d’ailleurs recruter un numéro 9 de classe mondiale avec Erling Haaland. Courtisé par les meilleures écuries d’Europe, le Cyborg a dit oui aux Mancuniens. Il faut dire qu’il a été convaincu par le discours et le projet de Pep Guardiola.

Une main tendue au Real Madrid

Et on peut penser que l’ancien du BVB a eu raison puisqu’il écrase tout sur son passage en Angleterre. En 38 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 36 en tant que titulaire, l’attaquant de 22 ans a marqué 44 buts et délivré 5 passes décisives. Des statistiques folles de la part d’Erling Haaland, qui sera attendu au tournant face aux Bavarois dans une compétition où il a souvent brillé. Cette année, il en est déjà à 10 buts inscrits. Ce qui n’est pas passé inaperçu du côté du Real Madrid, où on apprécie son côté tueur et renard des surfaces. Du côté Haaland, on ne cache pas un certain intérêt pour la Casa Blanca.

Au début du mois de mars, Rafaela Pimenata, la représentante du Norvégien, avait ouvert la porte aux Merengues lors d’un entretien accordé au Financial Time. «Il y a la Premier League et il y a le Real Madrid. Ils ont quelque chose à eux seuls qui en fait le rêve des footballeurs. Le Real Madrid a cette magie. Ils ont la Ligue des champions. Dans mon agence, on essaie d’avoir un plan. Il nous faut un objectif. Peut-être qu’on ne l’atteindra pas mais si on ne sait pas où on veut aller, c’est sûr qu’on n’ira pas. On ne peut pas juste s’asseoir et attendre, en se demandant si on va nous appeler parce que Haaland est fantastique.»

Guardiola n’a pas aimé les déclarations du clan Haaland

Si on se fie aux informations publiées par Defensa Central, ces déclarations n’ont pas été du goût de Pep Guardiola. Le technicien espagnol n’a pas aimé cette sortie et cet appel du pied en direction du Real Madrid, d’autant que l’attaquant bénéficierait d’une clause lui permettant de faciliter son départ en 2024. Une année où justement les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent une tête d’affiche pour succéder à Karim Benzema. Pour contrer tout cela, Guardiola a décidé de changer de stratégie. Ainsi, il multiplie les déclarations flatteuses envers Haaland.

Ce week-end, il a confié à son sujet : «si vous regardez le nombre de matchs qu’Erling Haaland a joués dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu’il a marqués dans le même nombre de matchs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet. Mais Erling sait que ces deux gars ont dominé pendant deux décennies. Pas seulement une année ou deux. Deux décennies de football mondial.»

L’opération séduction est relancée

Il a ajouté : «ils ont marqué des buts, gagné des titres et fait absolument tout ce qu’ils pouvaient. Je pense que le football s’est amélioré, principalement grâce à Cristiano et Messi, pour ce qu’ils ont fait pour notre sport. Erling n’a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Je peux parler parce que j’ai connu d’autres championnats, et faire ce qu’il a fait est tout à fait remarquable.» Le coach de Man City a fait évoluer sa position. Il y a un mois, il avait fait polémique en privant Haaland d’un possible sextuplé en Champions League face à Leipzig.

Puis, il avait justifié son choix polémique ainsi : « s’il arrive à 22 ans à marquer 6 buts en C1, sa vie sera ennuyeuse. Maintenant il peut le faire à l’avenir. Plus sérieusement, j’ai fait le changement parce que le match était fini.» Le joueur avait été un peu déçu de sa sortie et qu’on lui ôte la possibilité de battre un record. Guardiola l’a visiblement compris et a décidé de revoir sa façon de faire. DC explique que l’ancien coach du Barça a vraiment peur du Real Madrid, qu’il considère comme "ennemi n°1" dans ce dossier, et qu’il veut tout faire pour éviter le départ de son attaquant là-bas. L’opération séduction est relancée.