Christopher Nkunku laisse la porte ouverte à un retour au PSG

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain polyvalent du RB Leipzig Christopher Nkunku s'est livré sur plusieurs sujets autour de son actualité, que ce soit son adaptation en Allemagne ou encore son entente avec l'autre Français du club, l'ancien Strasbourgeois Mohamed Simakan. Interrogé sur sa relation avec le Paris Saint-Germain, qu'il affrontera ce mercredi soir en Ligue des Champions, l'international espoirs tricolore (6 sélections) n'a pas fermé la porte à un retour dans son club formateur.

«Avec Kimpembe on est ami mais mercredi (en Ligue des Champions, ndlr) il n’y aura pas de copain, on sera adversaire. Mais ça changera en rien notre amitié. Mon passage au PSG m’a fait grandir. Il n’y a aucun regret (sur son départ, ndlr). Ça m’a donné beaucoup d’expérience et ça, j’en suis fier. C’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas», a-t-il déclaré au micro de TF1.