CdM 2026 : un joueur de NFL fracasse la FIFA

Alors que la Coupe du Monde 2026 est lancée depuis maintenant neuf jours, les supporters sont aux anges. Gianni Infantino, le président de la FIFA, est particulièrement ravi de découvrir les nombreux stades américains tout au long de la compétition avec son jet privé. Seulement, certains individus en veulent à l’instance du football mondial. Et la raison est simple.

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Plusieurs joueurs de NFL, dont le safety des Los Angeles Rams Kamren Curl, trouvent complètement fou de devoir payer le plein tarif pour assister à des matchs dans leurs propres stades. Sur le podcast Up & Adams, il s’est lâché. « Ils nous disent qu’on doit payer plein prix… C’est dingue, c’est notre stade ». Selon lui, il faut regarder les matchs à la télévision au lieu de payer des milliers de dollars.