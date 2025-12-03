John Textor répond à la polémique après ses révélations

Mis à la porte, John Textor revient par la fenêtre dans l’actualité du football européen. Alors qu’il ne s’occupe désormais plus que de Botafogo pour le compte d’Eagle, l’homme d’affaires américain refait parler de lui, aussi bien en France qu’en Angleterre ces derniers jours. Sur un thème commun, celui du marché des transferts. L’OL a ainsi constaté qu’il devait encore payer les frais de divers montages farfelus réalisés par son ancien patron. Du côté de l’Angleterre, ce sont les supporters de Crystal Palace qui ont dégoupillé en lisant les propos de Textor sur ses arrangements avec Nottingham Forest, qui ont coûté la place du club londonien en Ligue Europa cette saison.

Conscient du tollé provoqué par ses propos, John Textor a tenu à revenir dessus auprès du Times, évoquant entre autres « une traduction maladroite ». Puis il a enfoncé le clou sur ce qu’il estime être tout à fait habituel en ce qui concerne les transactions sur le marché des transferts entre deux clubs. « Un propriétaire d’équipe peut dire : "Faites-moi une faveur pour celui-ci ; vous savez que j’ai surpayé le précédent, compte tenu de ses performances". Chaque transaction est une négociation, et si vous souhaitez poursuivre vos échanges commerciaux avec un propriétaire en particulier, vous acceptez parfois la perception de la valeur de ce dernier, renonçant parfois à votre propre perception. Ces négociations peuvent être à double tranchant. Je parlais de la façon dont on ajuste une négociation sur les prix de transfert. Bien sûr, c’est autorisé et ce n’est pas du tout inhabituel. »