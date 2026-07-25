FC Metz : une arbitre s’effondre en plein match amical

Le match amical entre le FC Metz et le Fortuna Sittard a été marqué par un incident inhabituel ce samedi au stade du Schlossberg de Forbach. Peu avant la pause, une échauffourée a éclaté après un tirage de maillot, provoquant une montée de tension entre les deux équipes. Dans la confusion, l’arbitre de la rencontre, Mme Demoncay, s’est retrouvée au sol avant l’intervention rapide des agents de sécurité. Après quelques minutes d’interruption, elle a repris le jeu en tant qu’arbitre assistante tandis que l’un de ses collègues prenait le sifflet.

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Visiblement touchée, Mme Demoncay n’est finalement pas revenue sur la pelouse après la mi-temps et a été remplacée sur la touche par un autre officiel. Malgré cet épisode, la rencontre est allée à son terme sans nouvel incident majeur. Le FC Metz s’est finalement imposé (3-1) grâce à un doublé de Gauthier Hein et une réalisation de Pape Moussa Fall, alors que Jessy Deminguet et Zee Fuik ont tous deux écopé d’un avertissement après l’altercation.