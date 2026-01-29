Menu Rechercher
Nantes accueille Kaba, 6e recrue hivernale

Mohamed Kaba avec Lecce @Maxppp

Opération maintien pour le FC Nantes. Et pour cela, les dirigeants renforcent leur équipe via le mercato hivernal. Après Machado, Cabella, Sissoko, Ali Yussuf et Guilbert, c’est le milieu de terrain Mohamed Kaba qui rejoint les Canaris, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

FC Nantes
⌞ ✍️ Mohamed Kaba est Nantais.
« Le milieu de terrain de 25 ans devient la sixième recrue nantaise de ce mercato hivernal, après les arrivées de Machado, Cabella, Sissoko, Ali Youssuf et Guilbert. Formé à Valenciennes, Mohamed Kaba s’était imposé comme l’un des éléments majeurs du club nordiste, jusqu’à être élu meilleur joueur valenciennois lors de la saison 2022-2023 en Ligue 2. Le club de Lecce lui avait ensuite ouvert les portes de la Serie A ou le milieu franco-guinéen s’est illustré pendant deux saisons et demie », peut-on lire sur le communiqué publié par le club nantais.

