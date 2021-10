Liga : tombeur d'Osasuna, Séville est le nouveau dauphin du Real

Après la victoire du Real Madrid à Elche (2-1) permettant aux Merengues de reprendre la tête du championnat, la douzième journée de Liga se poursuivait ce samedi à 16h15 avec une affiche prometteuse entre Séville (3e, 21 pts) et Osasuna (7e, 19 pts). Deux formations sur une très bonne dynamique ces dernières semaines. Au Ramon Sanchez-Pizjuan, les Rojiblancos, qui restaient sur un nul à Majorque (1-1), se présentaient en étant malgré tout invaincus depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues et pouvaient rejoindre les Madrilènes en cas de victoire. Forts d'une série de cinq matches sans connaître la défaite, les Gorritxoak s'avançaient quant à eux avec le plein de confiance après avoir accroché le Real (0-0) au Santiago Bernabéu et espéraient s'imposer pour grimper, provisoirement sur le podium.

La suite après cette publicité

Dominateurs dès les premières minutes de cette rencontre, les Sévillans se créaient les plus grosses occasions, à l'image de cette tête piquée de Rafa Mir flirtant avec le montant de Juan Perez Ruiz (17e). Malgré une emprise collective quasi totale (78% de possession de balle au cours du premier acte) et une tête de Joan Jordan trouvant le montant du portier d'Osasuna (36e), les hommes de Julen Lopetegui manquaient globalement de mordant sur le plan offensif pour se montrer véritablement dangereux. Juste avant la pause, suite à un corner frappé par Rakitic, Diego Carlos s'élevait plus haut que tout le monde pour finalement ouvrir le score (1-0, 40e). Menés, les Rojillos se devaient de réagir mais les coéquipiers de Delaney contrôlaient parfaitement la suite de la rencontre. Profitant d'une grossière erreur de Perez, sorti au devant de son coéquipier Areso, Ocampos parvenait même à faire le break (2-0, 60e). Avec cette victoire logique (2-0), Séville est le nouveau dauphin du Real Madrid avant de recevoir le LOSC, mardi prochain, à l'occasion de la 4ème journée du groupe G de la Ligue des Champions. De son côté, Osasuna stagne à la 7e place avant d'accueillir la Real Sociedad, très en forme depuis le début de la saison.

Le classement complet de la Liga

Le classement des buteurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Séville

Le XI d'Osasuna