Bundesliga : Leverkusen retrouve la victoire à Cologne

Le Bayer Leverkusen retrouve le sourire ! En déplacement sur la pelouse de Cologne ce dimanche, à l’occasion de la 9e journée de Bundesliga, la formation de Carles Martínez Novell s’est imposée (2-1). Tout d’abord grâce à une inspiration géniale d’Aleix Garcia. Le milieu de terrain espagnol a fait parler toute sa qualité technique dès la 7e minute de jeu. Après une faute obtenue par Patrik Schick aux abords de la surface, l’ancien joueur de Girona s’est chargé du coup franc et a envoyé une merveille de frappe au-dessus du mur, directement sous la barre transversale. Une réalisation magnifique qui a rapidement permis aux visiteurs de prendre les commandes de ce derby rhénan.

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Derrière cette ouverture du score, Leverkusen a su faire preuve de maîtrise pour conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final et Patrik Schick a même scellé la victoire des siens en fin de match. Malgré quelques tentatives de Cologne pour revenir dans la partie, les hommes de Carles Martínez Novell ont affiché une solidité défensive précieuse pour repartir avec les trois points. Le but de Said El Mala dans le temps additionnel ne changeait rien. Ce succès tombe à point nommé pour la Werkself, qui restait sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, face à Hoffenheim, Stuttgart et l’Olympique de Marseille. Une victoire importante pour retrouver de la confiance, mais aussi pour relancer une dynamique positive en championnat avec une 5e place.