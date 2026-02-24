OL : Paulo Fonseca dézingue Donald Trump et la Coupe du Monde aux Etats-Unis

Paulo Fonseca n’a pas sa langue dans sa poche. Auteur d’une énorme saison sur le banc de l’OL jusqu’ici, le coach portugais se distingue par sa personnalité affable et sa proximité avec son groupe. En parallèle, il n’hésite pas à s’exprimer sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Hier, l’entraîneur portugais en a eu l’occasion au micro de L’Equipe en s’exprimant sur le conflit ukrainien. Une guerre qui le touche particulièrement, lui qui a entraîné en Ukraine et qui partage sa vie avec sa femme ukrainienne. Relancé sur les actes de Donald Trump, qui ne se mouille pas vraiment sur le conflit, Fonseca a sorti la sulfateuse.

La suite après cette publicité

Après avoir dézingué le président américain, l’ancien coach du LOSC en a profité pour fustiger la tenue de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis : «la position du président américain a été d’oublier, d’ignorer les plus défavorisés, les plus faibles, et d’être du côté de ses intérêts économiques. Le président américain n’a pas pensé aux personnes. Il a pensé à l’argent. Je ne sais pas si le football est le meilleur moyen de protester contre ça, mais il y a des choses qui sont inacceptables pour moi. Le prix de la paix de la FIFA décerné à Trump ? C’est tellement triste, le football ne mérite pas ça. C’est une honte.» Le message est passé.