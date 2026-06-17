Menu Rechercher
Commenter 90
Coupe du Monde

CdM 2026, France-Sénégal : le dérapage raciste très violent d’un journaliste argentin

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé contre le Sénégal @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Ce n’est pas le commentateur de la chaîne DirecTV Sports, Pablo Giralt, qui va aider les Argentins à décoller l’étiquette raciste bien collée au pays abliceleste. Hier, à l’occasion du match entre la France et le Sénégal (3-1), Giralt a signé plusieurs dérapages racistes.

La suite après cette publicité

Il a ainsi renommé le Sénégal en « Sénégral », avant de lâcher le commentaire suivant au moment où la mi-temps était sifflée au MetLife Stadium. « Fin de la première période au New Jersey. 0 pour la France, 0 pour le Sénégral. Les deux pays africains font match nul ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (90)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Sénégal

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Sénégal Flag Sénégal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier