Coupe du Monde
CdM 2026, France-Sénégal : le lapsus très tendancieux d’un journaliste argentin
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@Maxppp
Ce n’est pas le commentateur de la chaîne DirecTV Sports, Pablo Giralt, qui va aider les Argentins à décoller l’étiquette raciste bien collée au pays abliceleste. Hier, à l’occasion du match entre la France et le Sénégal (3-1), Giralt a signé un lapsus très tendancieux.
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Il a ainsi renommé le Sénégal en « Sénégral » au moment où la mi-temps était sifflée au MetLife Stadium. « Fin de la première période au New Jersey. 0 pour la France, 0 pour le Sénégral. (…) On revient pour plus de Mondial». Cependant, difficile de dire si ce lapsus a été fait exprès ou non.
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