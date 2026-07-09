Le Mans FC piste Louis Mafouta

Promu en Ligue 1 cette saison, Le Mans s’attend à voir débarquer, a minima, 7 ou 8 joueurs lors de ce mercato. Lundi en conférence de presse, l’entraîneur sarthois, Patrick Videira, avait annoncé l’intention du club d’attirer deux défenseurs centraux, un voire deux pistons gauches (en attendant que l’avenir de Lucas Calodat s’éclaircisse), un piston droit, un milieu de terrain gaucher, et deux attaquants de pointe. Déjà passé par la Sarthe lorsque le club évoluait encore en National en 2020/2021, Billal Brahimi a effectué son retour, lui qui évoluait la saison passée à Santos. Si la réussite du Mans s’est construite sans véritables ailiers la saison dernière (le club sarthois évoluait en 3-5-2), l’arrivée d’un profil comme celui-ci - à savoir un joueur explosif, de côté, et capable de créer du déséquilibre - traduit la volonté de Patrick Videira de diversifier ses profils. Reste à savoir dans quelle position le coach de 49 ans comptera utiliser l’international algérien (faux 9 ? numéro 10 ? piston gauche ?).

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Selon nos informations, un autre profil offensif est aujourd’hui sur les radars du club sang et or, et il concerne le poste d’attaquant de pointe. Il s’agit de Louis Mafouta, attaquant de Guingamp qui sort d’une saison à 15 buts et 4 passes décisives en L2. Âgé de 32 ans, l’international centrafricain (33 sélections, 16 buts) est un joueur d’expérience malgré un vécu assez maigre dans l’élite (15 matchs de L1, 2 buts avec Metz en 2021/2022). Mais il sort de quatre saisons prolifiques, dont deux à au moins 15 buts en Ligue 2 avec Amiens et l’EAG. Il avait d’ailleurs été décisif lors des deux rencontres face aux Sarthois la saison dernière, d’abord lors de la première journée en marquant le but du 3-1 (3-3 score final), puis en étant passeur décisif au retour (1-1).