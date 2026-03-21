AC Milan : le coup de canon dingue de Strahinja Pavlović face au Torino

C’est un AC Milan-Torino très animé qui se profile ce samedi soir en Serie A. Les deux équipes sont entreprenantes, et ce, notamment après une ouverture du score de Strahinja Pavlović (36e), puis une égalisation de Giovanni Simeone avant la pause (44e).

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C’est l’ancien monégasque de 24 ans qui avait frappé le premier en envoyant une soudaine frappe, puissante et sensationnelle, dans les filets adverses. Un bijou de la part du Serbe ! Malgré la réaction des visiteurs, le défenseur passé par le Rocher a permis aux siens de se donner confiance, alors que les pensionnaires de San Siro peuvent grimper à la deuxième position aujourd’hui (derrière l’autre club de la ville).