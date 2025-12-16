Menu Rechercher
Brendan Rodgers nouveau coach d’Al-Qadisiyah

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Brendan Rodgers @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Libre de tout contrat depuis son départ soudain du Celtic Glasgow en octobre dernier, Brendan Rodgers a été officiellement nommé entraîneur de la formation saoudienne d’Al-Qadisiyah. Le Nord-Irlandais remplace Michel.

نادي القادسية السعودي
رسميًا "بريندان رودجرز" مدرب الفريق الأول في #القادسية 📄​

🔗​
​​
#بريندان_قدساوي
Voir sur X

«Le FC Al-Qadisiyah annonce la signature de Brendan Rodgers, entraîneur de renommée mondiale, au poste d’entraîneur de l’équipe première. Cette nomination témoigne de l’ambition du club et de son projet sportif en pleine expansion, visant à consolider sa position sur la scène nationale et continentale. Né en Irlande du Nord, Rodgers est l’une des figures les plus emblématiques du football européen, fort d’un palmarès impressionnant en Premier League anglaise et dans les compétitions européennes. Il est également reconnu pour son talent exceptionnel à bâtir des équipes compétitives, à développer les joueurs et à mettre en œuvre un style de jeu moderne basé sur la possession et un football offensif organisé», inidique le communiqué.

Pub. le - MAJ le
