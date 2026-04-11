RD Congo : la présidence de la République payera les amendes des joueurs

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d’assumer les conséquences du retard de certains internationaux congolais auprès de leurs clubs après les célébrations de la qualification des Léopards pour la Coupe du Monde 2026. Retenus à Kinshasa pour fêter ce retour historique à la Coupe du Monde près de 52 ans après la première participation en 1974, plusieurs joueurs ont suscité l’irritation de leurs clubs européens. Face à cette situation, le président Félix Tshisekedi a annoncé que la présidence prendrait en charge les amendes infligées aux joueurs concernés. Parmi eux figure notamment le milieu de terrain, Charles Pickel, qui pourrait être sanctionné par son club de l’Espanyol en raison de son retour tardif. « Les amendes, vous vous adressez à la Fédération et on paie. Donc, il ne faut pas que ça pèse sur vous », a assuré le chef de l’État.

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Cette annonce s’inscrit dans une série de récompenses promises aux joueurs pour célébrer leur qualification. Le président congolais a ainsi évoqué l’octroi de primes individuelles, de véhicules de type Jeep ainsi que de parcelles à Kinshasa. Selon les informations de RFI, un terrain situé au-delà de l’aéroport international de de N’djili devrait être aménagé afin d’y construire des villas destinées aux joueurs dans un délai de quatorze mois. Le chef de l’État a également appelé les Léopards à représenter dignement la nation lors du Mondial, où ils affronteront successivement le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan lors de la phase de groupes.