PSG : le secret si bien gardé de la prolongation de Kylian Mbappé

L'histoire du football est faite de retournement de situations, de coup parfois fourbe, de bonheur et de tristesse. Ces sentiments traversent en ce moment même les supporters du PSG et du Real Madrid. Les deux équipes œuvraient depuis des mois pour s'assurer le futur de Kylian Mbappé. C'est finalement le club français qui l'a emporté, prolongeant son attaquant jusqu'en 2025. Jusqu'au bout, les négociations ont duré faisant pencher le dossier dans un sens ou dans l'autre.

Le secret est tout cas resté bien gardé, jusque dans les derniers instants même car encore en début de semaine, c'est la Casa Blanca qui menait la danse. On saura sans doute plus tard les véritables tenants et aboutissements de ce dossier, toujours est-il que la direction parisienne, incarnée par Nasser Al-Khelaïfi, a réussi un coup de maitre en forçant la décision. Le tout sans qu'aucun bruit ne se murmure dans les couloirs du club.

Personne n'était au courant

«Je l'ai su quelques minutes avant l'annonce», a reconnu Mauricio Pochettino en conférence de presse, lequel n'a donc jamais été informé directement de l'avancée des négociations. «Honnêtement, je l'ai su aujourd'hui. Le club et Mbappé ont réussi à garder le silence. On a eu la nouvelle en même temps que vous», appuyait Ander Herrera devant la presse après la victoire 5-0 face à Metz.

Évidemment, les informations qui ont filtré avant cette 38e journée ont commencé à mettre la puce à l'oreille chez certaines personnes au club, comme l'indique Marquinhos au micro de Prime Vidéo. «Il a été fort, il n'a rien dit, il ne nous a rien montré. On avait quelques indices avant le match. On a vu la cérémonie depuis les vestiaires, ça nous a boosté.» Effectivement, le PSG a montré un visage que l'on a rarement vu cette saison. Il s'agira de le voir plus souvent pour le prochain exercice.