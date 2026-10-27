L’équipe de The Bridge présente ses excuses à la Chine après la polémique Mbappé-Mao Zedong

L’émission The Bridge, à l’origine de la vidéo qui a déclenché la polémique autour de Kylian Mbappé en Chine, a présenté ses excuses. Dans un communiqué, le programme revient sur la publication, lundi, des coulisses d’un épisode enregistré en avril dernier, au cours duquel l’attaquant du Real Madrid réagissait à des montages humoristiques le mettant en scène et circulant sur les réseaux sociaux. « Hier, nous avons publié une vidéo des coulisses d’un épisode enregistré en avril dernier. Dans cette vidéo, nous avons invité Kylian Mbappé à réagir à des images humoristiques le mettant en scène et circulant sur les réseaux sociaux. Nous le regrettons profondément, car la vidéo a offensé des personnes en Chine et dans d’autres parties du monde », explique l’émission.

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The Bridge a également adressé ses excuses à toutes les personnes blessées par cette séquence, mais aussi directement au capitaine des Bleus, à ses partenaires et aux institutions concernées. « Nous présentons nos sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées ou offensées par ces événements, ainsi qu’à Mbappé lui-même, à ses partenaires et à toutes les institutions qui pourraient être affectées et qui entretiennent des relations de coopération avec la Chine et le peuple chinois », poursuit le communiqué. Ces excuses interviennent alors que la polémique continue de prendre de l’ampleur, avec plusieurs ruptures de contrats publicitaires et des mesures prises contre le joueur dans le secteur du football et du jeu vidéo en Chine.