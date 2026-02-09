Balerdi, Pavard, Weah, Medina… la défense de l’OM s’est complètement ridiculisée

Malgré une déclaration très commentée après Rennes, Roberto De Zerbi a maintenu son choix d’un système à cinq défenseurs pour ce Classique face au Paris Saint-Germain, lors de la 21e journée de Ligue 1. « Mon équipe est étrange », lâchait récemment le technicien italien, surpris de voir son OM plus solide avec des profils offensifs. Au Parc des Princes, l’entraîneur marseillais est pourtant revenu à une formule plus prudente… qui a tourné au désastre. Dans un Classique à sens unique, Paris s’est imposé très largement (5-0), exposant sans ménagement les failles défensives phocéennes.

Après une entame marquée par un premier fait de jeu tendu entre Vitinha et Balerdi, le PSG a rapidement pris le contrôle des débats. Ousmane Dembélé a ouvert le score dès la 12e minute avant de signer un bijou pour le 2-0 à la 37e, mettant à nu une arrière-garde marseillaise dépassée dans tous les compartiments. La seconde période n’a fait qu’aggraver le constat, avec un OM incapable de contenir les vagues parisiennes, jusqu’à sombrer complètement après la pause.

Des erreurs et des vraies lacunes

Le symbole de ce cauchemar n’est autres que Leonardo Balerdi qui a vécu une soirée cauchemardesque. Pris de vitesse, en difficulté dans les duels et souvent mal positionné, le capitaine olympien a perdu sept duels au sol, concédé quatre fautes, été dribblé à trois reprises et commis une erreur menant directement à un but. «On ne peut pas accepter cela. On ne vient pas ici pour faire cela. C’est la réalité. On est passé à côté de la première mi-temps et ça s’est vu contre une équipe comme le PSG. Tu le paies», a expliqué le défenseur argentin, au micro de Ligue 1+. À ses côtés, Facundo Medina n’a pas été plus rassurant, se faisant lui aussi éliminer et inscrivant un but contre son camp, symbole d’une défense en perdition. Timothy Weah, aligné dans un rôle hybride, n’a remporté aucun de ses duels, ni au sol ni dans les airs, et a souvent été pris dans son dos.

«Je n’ai pas de regrets, je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à sauver de ce match quand autant de joueurs ne sont pas au niveau. Des regrets, je pouvais en avoir avant le match. Maintenant non. Ce que je leur ai dit après le match ? On n’a pas besoin de se parler dans ces moments-là. Il faut regarder à l’intérieur de soi et penser qu’on aurait pu faire mieux», s’est lamenté Roberto De Zerbi. Pourtant expérimenté, Benjamin Pavard n’a jamais réussi à stabiliser l’ensemble. Souvent en retard, parfois lent dans ses interventions, l’ancien de l’Inter et du Bayern a subi les accélérations parisiennes sans commettre de faute majeure, mais sans jamais peser non plus. À cinq derrière, l’OM a paradoxalement offert des espaces constants, incapable de défendre en bloc ou de gérer les transitions. Ce naufrage collectif pose de nouveau la question des choix de De Zerbi dans les grands rendez-vous, et laisse Marseille avec une semaine lourde à digérer après une humiliation qui laissera des traces.