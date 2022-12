CdM 2022, Argentine : Lionel Messi mis à l’honneur sur un mur de Buenos Aires

La suite après cette publicité

À Buenos Aires, la folie du football ne semble pas encore prête à retomber. Quelques jours après la victoire de l’Argentine en Coupe du Monde, une fresque murale de Lionel Messi, paré du vêtement traditionnel arabe noir et or qui lui a été mis sur les épaules lors de la cérémonie, soulevant le trophée a été dévoilée sur un mur de la capitale sud-américaine.

Réalisée par Maximiliano Bagnasco, un street-artist de 39 ans, l’œuvre mesure environ 6 mètres de haut sur 5 de large et a nécessité pas moins de 60 bombes de peinture. « C’est ma façon de dire merci. C’est aussi un cadeau pour les gens. Le football pour les Argentins est toujours une joie, et nous permet de mieux passer les moments difficiles. On a vu l’Argentine unie avec des millions de gens dans les rues… On est champions du monde ! » a d’ailleurs déclaré Bagnasco.

À lire

Aston Villa, Argentine : Unai Emery va recadrer Emiliano Martinez