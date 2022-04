Ligue 1 : Nice vient à bout de Lorient grâce à Andy Delort

En attendant le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (une rencontre à suivre en live commenté sur notre site FM à partir de 20h45), la 32ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 13 heures. À l'Allianz Riviera, l'OGC Nice (6e, 51 pts) accueillait le FC Lorient (16e, 31pts) dans une rencontre aux enjeux différents pour les deux formations. Orphelin de la moindre victoire depuis sa victoire contre le club de la capitale le 5 mars dernier (1-0), le Gym, sèchement battu par le RC Lens le week-end dernier (0-3), pouvait malgré tout revenir au pied du podium en cas de victoire. Vainqueurs dans les grandes largesses de l'ASSE (6-2) lors de la précédente journée, les Merlus avaient, quant à eux, l'opportunité de faire un grand pas vers le maintien.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier, privé de Dante, Lemina, Schneiderlin, Claude-Maurice ou encore Atal, conservait son traditionnel 4-4-2 à plat où Kluivert, Stengs, Gouiri et Delort formaient le quatuor offensif niçois. De son côté, Christophe Pélissier optait pour un 3-4-3. En l'absence de Le Fée, Innocent et Abergel constituaient le double pivot. Présent sur le front de l'attaque lorientaise, Soumano était accompagné de Moffi et Laurienté, titularisés sur les ailes. Sous le soleil azuréen, ce duel tardait cependant à se décanter. Maître de la possession mais amorphe offensivement, le Gym ne parvenait absolument pas à déstabiliser le bloc des visiteurs au cours de la première demi-heure. Plus tranchants au fil des minutes, les Niçois se montraient plus dangereux juste avant la pause mais ni Kluivert (35e, 43e), ni Delort, d'une frappe flirtant avec le poteau gauche des Merlus (45+1e), ne trompaient la vigilance de Dreyer.

Andy Delort porte l'OGC Nice dans la course à l'Europe !

Tenu en échec à la pause, le club azuréen revenait avec les mêmes intentions offensives que celles aperçues en fin de premier acte. Décalé sur le côté gauche, Kluivert rentrait sur son pied droit mais voyait finalement sa frappe passer largement au-dessus des buts lorientais (48e). Bien plus présents aux abords de la surface adversaire, les Aiglons poussaient les Merlus dans leurs retranchements et allaient logiquement être récompensés. Fautif dans sa propre surface après un duel avec Thuram, Jenz offrait un penalty aux Niçois que Delort transformait avec sang-froid (1-0, 54e). Grâce à son 11ème but en Ligue 1, l'ancien buteur du MHSC libérait ainsi les siens. Une joie de courte durée cependant pour les Aiglons, très rapidement rejoint au score. Auteur d'un superbe rush solitaire après un relai avec Le Goff côté gauche, Laurienté éliminait Stengs d'un crochet et trompait Benitez d'une frappe du droit à ras de terre (1-1, 61e).

Portés par cette égalisation, les Lorientais pensaient même prendre les devants dans la foulée. Servi en profondeur par Abergel, Moffi éliminait le capitaine azuréen et concluait d'une frappe en force dans le but vide mais l'arbitre revenait finalement à une position de hors-jeu au départ de l'action (64e). Dos à dos à l'approche du dernier quart d'heure, les deux techniciens procédaient à quelques changements avec les entrées de Monconduit et Koné pour le FCL et les apparitions de Bard, Boudaoui et Dolberg côté niçois. Malgré une pression niçoise dans les dernières minutes, à l'image de cette reprise dangereuse de Dolberg (87e), Nice ne parvenait pas à faire la différence. Mais dans les ultimes instants, l'inévitable Delort surgissait à nouveau pour s'offrir, de la tête, un doublé (2-1, 88e) et permettre aux siens d'arracher un précieux succès (2-1) dans la course à l'Europe. Une victoire qui permet au Gym de remonter à la 4ème place. De son côté, le FCL reste 16ème avec trois petites longueurs d'avance sur la place de barragiste actuellement occupée par Clermont.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'OGC Nice

Le XI du FC Lorient