OL : Aulas rêve de la Ligue des Champions

L’arrêt de la saison de Ligue 1 a laissé un goût amer dans la bouche de Jean-Michel Aulas et son OL à la 7e place du classement. Mais les Gones sont toujours en course en Ligue des Champions, en ayant toujours un match retour de 8e de finale à jouer contre la Juventus Turin.

Au vu de la situation, le président lyonnais a de l’espoir pour son club pour la poursuite de l’aventure européenne. Dans l’émission Team Duga sur RMC, il a avoué un infime espoir de remporter la coupe aux grandes oreilles : « est-ce que je pense qu’on peut gagner la Ligue des champions ? Je n’y crois pas. Mais je sais que le foot est fait de très belles histoires, de mômes qui sortent du quartier et qui réussissent à devenir internationaux et à jouer dans de très grands clubs parce que l’OL leur a donné leur chance. Si on doit la gagner dans les années qui viennent, il faut tout mettre cette année parce qu’il reste très peu de matchs. Le fait que ce soit à huis clos, le fait d’avoir gagné le premier match concernant la Juve et le fait qu’on soit dans un dispositif sur un match sec sans aller-retour, fait qu’on n’a jamais eu autant de chances qu’aujourd’hui de la perdre mais aussi de la gagner ». De quoi faire oublier l’épopée de 2010 qui est allé jusqu’en demi-finale contre le Bayern Munich.