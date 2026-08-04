L’Ajax Amsterdam rejette la première offre du PSG pour Mika Godts !

C’est désormais un secret de Polichinelle : le PSG veut recruter Mika Godts, cet été. Après la fin du dossier Yan Diomandé, le club parisien a activé la piste menant au jeune ailier de 21 ans formé à l’Ajax Amsterdam, comme nous vous l’avons confirmé ces derniers jours. Auteur d’une grande saison sous les couleurs ajacides (17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs), le natif de Louvain a séduit Luis Enrique et Luis Campos, qu’il a récemment rencontrés au Portugal, qui voient en lui un élément parfait pour renforcer le secteur offensif parisien.

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Rapidement, l’attrait du club double champion d’Europe en titre pour Godts s’est avéré réciproque. En effet, l’agent de l’international belge (2 sélections) a confirmé en personne qu’un accord de principe avait été trouvé avec le PSG pour une venue dans les prochaines semaines dans la capitale française. « Mika veut aller à Paris, mais cela me semble logique si vous pouvez aller de l’Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des Champions », avait notamment indiqué Niels de Jonck, son représentant à la presse néerlandaise.

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L’Ajax réclame davantage pour Godts

Désireux de rapidement conclure ce dossier, le club double champion d’Europe en titre a ainsi formulé une première offre à l’Ajax Amsterdam, dimanche, pour Godts : 40 millions d’euros, assortis de cinq millions d’euros de bonus. Toutefois, le média néerlandais De Telegraaf indique ce mardi que la proposition parisienne a été rejetée par le club ajacide, qui réclame 60 millions d’euros pour céder sa pépite.

Les négociations entre les deux clubs se poursuivent. Si Jordi Cruyff, directeur technique de l’Ajax, avait indiqué le week-end dernier, ne pas être ouvert à une vente de Godts, le club ajacide semble pourtant bien préparer le départ de son joueur. En effet, le club de la capitale néerlandaise a déjà ciblé son potentiel remplaçant, en l’occurrence Noa Lang, preuve que si la première offre du PSG a été refusée, le transfert de Godts chez le champion de France reste en bonne voie.