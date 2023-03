Bayern : Benjamin Pavard évasif sur son avenir

La suite après cette publicité

Benjamin Pavard reste flou. En fin de contrat en juin 2024 avec le Rekordmeister, Benjamin Pavard (26 ans), auteur d’un doublé ce samedi, lors de la victoire spectaculaire de son équipe face à Augsbourg en Bundesliga (5-3), pourrait s’éloigner du Bayern Munich cet été. Le champion du monde 2018 reste assez flou sur son avenir et sa direction n’a pas pris de décision à ce sujet.

Au micro de Sky Sports, le Français a entretenu le doute. «Je suis content et je profite de mon temps. Pour le reste, on verra cet été Questionné sur des possibles discussions avec les patrons du Bayern, Benjamin Pavard a répondu : je ne sais pas. Je me concentre sur les prochains matchs». Et lorsque l’intérêt du FC Barcelone a été évoqué, il a esquissé un sourire et n’a pas répondu.

