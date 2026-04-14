Atlético de Madrid : deux retours importants dans le groupe contre le Barça

Ce mardi, le FC Barcelone entreprend une folle remontada contre l’Atlético de Madrid. Alors qu’ils avaient déjà échoué à le faire en Coupe du Roi avec quatre buts de retard sur les Colchoneros, les Blaugranas n’ont que deux buts à remonter. Et avec un Lamine Yamal remonté à bloc, l’Atlético a du souci à se faire ce mardi soir face à son public.

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En attendant, les Matelassiers ont dévoilé leur groupe ce mardi. Ainsi, Diego Simeone pourra compter sur les retours de Jan Oblak et Johnny Cardoso. Alors que le gardien slovène pourra observer de plus près les exploits de son très bon remplaçant Juan Musso, le milieu américain pourrait avoir un impact lors d’une potentielle entrée en jeu ce mardi.