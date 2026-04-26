Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Le Havre : la frappe folle de Yassine Kechta contre Metz

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Yassine Kechta en action avec le HAC. @Maxppp
Le Havre 2-2 Metz

Lors des 13 derniers matches de Ligue 1, Yassine Kechta avait été laissé sur le banc. Ce dimanche contre Metz, le milieu marocain était titularisé par Didier Digard. Un bon choix vu le début de rencontre du joueur de 24 ans.

La suite après cette publicité
L1+
👉 𝐘𝐀𝐂𝐈𝐍𝐄 𝐊𝐄𝐂𝐇𝐓𝐀 👈

Quel banger encore 🤯

#HACFCM
Voir sur X

Outre une belle activité dans l’entrejeu, le numéro 8 havrais s’est illustré avec un très beau but pour redonner l’avantage au club doyen. Après un centre repoussé sur lui, Kechta n’a pas hésité et à envoyer une frappe impeccable sous la barre transversale de l’extérieur du pied.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Havre
Yassine Kechta

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
Yassine Kechta Yassine Kechta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier