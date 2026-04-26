Le Havre : la frappe folle de Yassine Kechta contre Metz

Lors des 13 derniers matches de Ligue 1, Yassine Kechta avait été laissé sur le banc. Ce dimanche contre Metz, le milieu marocain était titularisé par Didier Digard. Un bon choix vu le début de rencontre du joueur de 24 ans.

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Outre une belle activité dans l’entrejeu, le numéro 8 havrais s’est illustré avec un très beau but pour redonner l’avantage au club doyen. Après un centre repoussé sur lui, Kechta n’a pas hésité et à envoyer une frappe impeccable sous la barre transversale de l’extérieur du pied.