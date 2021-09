Michael Zorc vole au secours de Youssoufa Moukoko

Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc est souvent actif dans la presse pour parler des joueurs du club allemand. L'ancien milieu de terrain vainqueur de la Ligue des Champions 1997 avec les Marsupiaux a fait le point auprès de WAZ après la défaite 1-0 subie samedi dernier contre le Borussia Mönchengladbach.

Contre les Fohlen, Marco Reus et Erling Braut Haaland étaient absents et ce sont Donyell Malen et Youssoufa Moukoko qui ont assuré l'intérim. Décevant lors de ce match, Youssoufa Moukoko a toujours du mal à confirmer ce qu'il faisait en jeune à l'étage supérieur, mais Michael Zorc a tenu à le défendre : «il a besoin de temps. Il faut être patient, lui-même avec lui-même, et il ne faut pas s'attendre à des miracles.»