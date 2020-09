PSG : Thomas Tuchel en rajoute une couche sur le mercato

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse sur la suite du mercato estival du Paris SG, Thomas Tuchel a expliqué qu'il espérait encore des renforts (après Mauro Icardi, Sergio Rico et Alessandro Florenzi), si possible au moins un défenseur central et un milieu de terrain, pour étoffer «un groupe trop court» et lui donner «plus de capacité et de qualité» suite aux départs de Thiago Silva, Thomas Meunier, Éric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani notamment.